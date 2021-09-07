«Огонь!»: Орлова в ультрамариновом купальнике-бандо на пляже дала фору юным красоткам

43-летняя Ольга Орлова побаловала своих фолловеров снимком из отпуска, выложив в Сеть фото в ультрамариновом купальнике-бандо. Ведущая «Дома-2» позировала у самого берега океана на фоне пальм, а ее солнцезащитные очки полностью совпадали по цвету с костюмом. Как всегда, Орлова выглядела и деликатно, и сексуально одновременно. А ее изящная фигура вызвала огромный восторг у публики.

«Оля, какая вы красотка! Уважаю и восхищаюсь вами. Храни вас Бог!», «Очки просто бомба!», «Хейтеры скажут, что фотошоп. Оля, мегакрутая. Как я хочу в зрелом возрасте выглядеть так же», «Фото – пушка, ракета, космос! Оля, так держать!», «Красота небесная. Огонь!», «Какая красивая! Суперстильно! Вкус – огонь!», «Как куколка, такая стройненькая, класс, огонь. Вы очень красивая», «Шикарное фото! Купальник — огонь, очень вам идет этот цвет!» — написали фолловеры.

Отметим, что Ольга Орлова уже по традиции сфотографировалась одна, без своего спутника Валерия. Недавно она призналась на YouTube-шоу Fametime TV, что уже два года живет с ним в одном доме вместе с сыном. Однако показывать его широкой публике не желает.

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