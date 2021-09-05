Такую красоту скрывала: непубличная жена Басты засветила упругие бедра, прыгая в бассейн «солдатиком»

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, женат на Елене Пинской с сентября 2009-го года. Пара воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Марию и 8-летнюю Василису.

Возлюбленная музыканта, хоть и обладает красивой внешностью, ведет тихую семейную жизнь, стараясь лишний раз не светиться в СМИ и сообщениях различных интернет-каналов. В прошлом году она отказалась от услуг няни и занялась воспитанием детей сама, вместе с тем Елена решила оставить детей без гаджетов. Вначале, давая айпад на один час в день, а потом и вовсе забрав его навсегда. Телефоном девочкам разрешено пользоваться исключительно для звонков. По словам жены Басты, у дочек первые три дня была ломка, потом они стали выходить на улицу и играть с реальными игрушками.

Сама Елена Пинская тоже пересмотрела свой взгляд на жизнь, она поняла, что всегда была слишком серьезной мамой в то время, как ее муж часто веселился с детьми словно их ровесник.

«Я лежала у бассейна, читала книгу, дети резвились в воде и вдруг мне тоже захотелось прыгнуть в воду, как в детстве, бомбочкой. Сначала я даже испугалась этой мысли. Ну как же так, взрослая тетя и вот перед всем бассейном, ни с того ни с сего, вместе с детьми разбежится и прыгнет. А потом я подумала – ну почему бы и нет? Что мешает мне сделать так, как я хочу? Почему это неправильно и кто вообще эти правила установил в моей голове? Я разбежалась и прыгнула! Бомбочкой, а потом еще и солдатиком вместе с детьми!» — рассказала Пинская.

Елена показала на видео в Instagram этот легендарный прыжок, блеснув роскошной фигурой и упругими бедрами.

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