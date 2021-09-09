«Не смотрю Дудя и Ксению Анатольевну»: Муцениеце заявила, что «Честный развод» будет выходить реже

Актриса Агата Муцениеце в Instagram заявила, что формат интервью на Ютубе себя изжил.

«Даже я, если честно, уже не смотрю ни Дудя, ни Ксению Анатольевну, а мой «Честный развод», есть такое ощущение, был такой лечащей пилюлей и трансформацией для меня и всех, кто в такой ситуации. Всем, кому плохо, можно просто брать и смотреть его с первого выпуска!» Агата Муцениеце

Как отметила Агата Муцениеце, она потеряла нить и больше не хочет писать «Честный развод». При этом полностью забрасывать его она не будет, но станет выпускать реже. По ее словам, формат требует обновления. Как сказала Муцениеце, многие блогеры пытаются поменять этот самый формат, но все это, на ее взгляд, напоминает пока больше клоунаду.

Напомним, что Агата Муцениеце стала выпускать шоу «Честный развод» вскоре после расставания с актером Павлом Прилучным. Она приглашала к себе в гости известных личностей, с которыми беседовала на острые темы.

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