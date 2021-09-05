Агата Муцениеце вышла в свет в силуэтном мини-платье и модных ботинках

Агата Муцениеце стала знаменита, когда снялась в «Закрытой школе». Благодаря сериалу она встретила Павла Прилучного, за которого вышла замуж. Они прожили вместе почти 10 лет, но в 2020 году развелись. Теперь актриса живет в старой квартире с двумя детьми. При этом она стала больше работать и преобразилась. Агата занялась спортом, сменила прическу и все чаще стала носить женственные наряды.

Минувшим летом актриса смогла отдохнуть в Турции. Потом вернулась к съемкам, но не упускает возможности повеселиться. Накануне Муцениеце отправилась на праздник к друзьям: Ренате Пиотровски, которая была ведущей, а теперь является актрисой и продюсером, и ее мужу. Он отмечал день рождения, закатив вечеринку. Для такого случая экс-жена Прилучного выбрала силуэтное черное платье с воротом и белые ботинки на тракторной подошве, которые уже стали хитом осени.

Актриса смогла отдохнуть и потанцевать. В соцсети она поделилась кадром, на котором позировала с Ренатой.

«Это была вечеринка года! Ребята, я вас очень люблю», — заявила звезда.

Поклонник в свою очередь восхитились тем, как выглядит Агата. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что она очень стройная. «У вас осиная талия», «Какие крутые ботинки», «Вы единственная, кто ходит на вечеринки без тонны макияжа, «Такая красавица», «Вы хороши», «Агата, прям чумовая, по улыбки видно все», «Зажигалочка в деле», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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