«Я так «Честный развод» придумала»: Муцениеце призналась в любви к утренним пробежкам

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева во время своего нового YouTube-шоу «Дерзкая готовка» спросила у гостьи выпуска Агаты Муцениеце, какие у той взаимоотношения со спортом. 32-летняя актриса призналась, что любит следить за телом, и с физическими упражнениями она на «ты». А самым любимым видом спорта у молодой артистки оказался бег. Им она активно занимается уже около трех лет.

«Я люблю бегать по утрам. Для меня это, своего рода, даже медитация, наверное, — сказала Агата. — Я в это время думаю обо всем. И мне очень нравится придумывать что-то. Я так свое шоу «Честный развод» придумала, именно в процессе бега. Я бежала, думала, у меня куча мыслей сразу, мне так это нравится… Все это еще как-то связано с дыханием, я уверена».

Ляйсан поддержала актрису в ее догадке, отметив, что во время бега из-за активного дыхания мозг начинает работать «на других скоростях». Ведущая спросила, не занимается ли Муцениеце обычной медитацией. Та ответила, что пыталась, но не понимает этого процесса. Отключить мысли и ни о чем не думать у звезды кино и сериалов не получается.

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Добавим, что Утяшева заставила свою гостью приседать во время записи шоу, когда обе дамы резали лук.

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