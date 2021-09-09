В постельных тонах: Брухунова запечатлела сына в пуховой жилетке и спортивном костюме на прогулке

Евгений Петросян три года назад развелся с Еленой Степаненко. После этого юморист предпочел не рассказывать о личной жизни.Однако вскоре стало известно, что его связывают теплые отношения с помощницей Татьяной Брухуновой. Сначала они не появлялись на публике вместе, а потом даже стали публиковать совместные фото. После тайной свадьбы у них появился сын, которого назвали Ваган.

У Брухуновой теперь двойной праздник, так как мальчик появился в день ее рождения. Малышу уже год, поэтому родители берут его с собой в поездки. Возлюбленная Петросяна любит моду и придерживается своего стиля. Она любит наряжать наследника. Когда он совсем крохой, то у него было много комбинезонов и шапок-колпаков. А накануне Татьяна запечатлела сына на прогулке.

Сама она облачилась в трикотажном костюме оверсайз цвета корицы и желтой жилетке. А вот Ваган был облачен в спортивный костюм пастельного цвета, стеганую жилетку, кроссовки и вязаную шапку-хулиганку.

Поклонники восхитились сыном Петросяна. Многие отметили, что он подрос. «Что то там впереди очень интересное! И что же это?» — спросила подписчица. «Соседская собака», — призналась Брухунова. «Какие крутые кроссовки у Вагана!», «Татьяна, вы шикарная женщина, замечательная мама», «Татьяна, какая прелесть. Такие фото зашкаливают счастьем», «Какой модненький мальчик», «Крутой стиль», — прокомментировали пост фолловеры.

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