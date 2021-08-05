В неизвестном направлении: Елена Степаненко пропала после раздела имущества с Евгением Петросяном

Юмористы прожили в браке почти 30 лет.

Суд поставил точку в истории Елены Степаненко и Евгения Петросяна в середине июня. Юмористы, которые прожили в браке почти 30 лет, завершили раздел имущества. К слову, опись его занимала почти тысячу листов, поэтому процесс был долгим. После этого Степаненко пропала.

Юмористка не появляется на публике уже больше месяца, поэтому фанаты начали бить тревогу. Самые преданные наведались в храм, где она обычно бывала. А некоторые решили, что Елена попросту готовится к новым судебным разбирательствам, потому как в конце июня она обжаловала раздел имущества. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что ранее Степаненко согласилась поделить все нажитое имущество пополам. Что касается крупных активов, то, отметим, супруги владели пятью роскошными квартирами в Москве.

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