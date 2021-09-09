«Что-то творят»: Иван Половинкин показал, что будет в новом после летнего перерыва Comedy Club

В одной из сценок, судя по всему, примут участие Марина Кравец и Тимур Батрутдинов.

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в сторис Instagram показал, что будет в первой после летнего перерыва программе. Он сфотографировал сидящих на сцене Марину Кравец и Тимура Батрутдинова. Они о чем-то оживленно беседуют. Судя по всему, звезды шоу репетируют один из номеров.

«Что-то творят», — подписал кадр Иван Половинкин.

Напомним, что проект Comedy Club — один из самых успешных на российском телевидении. Первый выпуск программы увидел свет еще 23 апреля 2005 года.

Заметим, что над подготовкой программы работает штатная творческая группа. В авторском отделе примерно 50 человек. Есть и региональные авторы, присылающие в программу свои шутки.

Кстати, почти все номера резиденты проекта придумывают сами. При этом нередко они импровизируют прямо на сцене. В гости на программу часто приходят российские звезды шоу-бизнеса, которые спокойно реагируют на подколы в свою сторону.

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