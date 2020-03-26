«Впервые над моей шуткой посмеялись только через год»: резидент Comedy Club Половинкин о своей карьере

С каждым годом проект Comedy Club пополняется новыми участниками. И хотя не все превращаются в звезд российского шоу-бизнеса, есть и такие самородки, пройти мимо которых просто невозможно. Среди них — юморист Иван Половинкин, который ответил на несколько вопросов журналистов портала Teleprogramma.pro.

Артист попал в телепроект еще в 2018 году, причем не просто с улицы. Иван уже успешно выступал в «Comedy Club Санкт-Петербург», а затем понравился продюсерам, которые пригласили его взойти на ступень повыше.

Как отметил Половинкин, в московском Comedy Club гости прежде всего приходят, чтобы посмотреть на Павла Волю или Гарика Харламова. А вот чтобы зрители заметили неизвестного исполнителя да еще и оценили его шутки, для этого требуется сильно постараться.

По образованию Иван — актер театра и кино, а в проект попал случайно, благодаря рекламе в телевизоре. Сначала узнал о «Comedy Баттл без границ», решил испытать себя, но провалился. Но не остановился, а решил и дальше пробиваться в мир шоу-бизнеса.

Полноценно выступать он начал в рамках проекта «Comedy Club Санкт-Петербург», причем работал даже в барах, посетители которых юмор не особо ценили.