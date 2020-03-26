Звезда Comedy Club Иван Половинкин: «Скандалы с женой записываю на диктофон, чтобы писать шутки»

Мы привыкли видеть на сцене популярного юмористического шоу Comedy Club Гарика Харламова, Павла Волю, Гарика Мартиросяна и других «старичков». Но ряды резидентов каждый год пополняются новыми героями — молодыми и талантливыми ребятами.

Как попадают люди в Comedy Club? У каждого своя история. И свою историю порталу Teleprogramma.pro рассказал новый резидент шоу Иван Половинкин.

«В Питере меня отметили, а потом позвонили»

— Как вы попали в Comedy Club на ТНТ?

— Это было в 2018 году. Как сейчас помню: открыл двери офиса 7 января, а первые съемки прошли уже 17–18 февраля. Перед этим я выступал в «Comedy Club Санкт-Петербург», постоянно работал на вечеринках, был резидентом клуба, и в октябре 2017-го к нам приехали продюсеры проекта.

Как я понял, они ездили по региональным филиалам Comedy Club и смотрели, что происходит с юмором в стране.

В Питере они меня отметили, а потом позвонили и сказали: «Давай попробуем, приезжай в январе». Никто, конечно, ничего не обещал, но я приехал и начал писать монологи.

Получаться стало не сразу, потому что формат Comedy Club отличается от того, который был в Петербурге: надо точно попадать в аудиторию.

В Comedy Club люди приходят посмотреть на Волю или Харламова, и, чтобы заставить их засмеяться над моими шутками, нужно выложиться на максимум. А вообще Comedy Club вызывает настоящую зависимость: выступив однажды, хочется повторять это снова и снова.

— Сложно писать монологи?

— С самого начала я занимался написанием монологов для себя. Садился в офисе, писал, потом проверял материал на открытых микрофонах и технических вечеринках, возвращался, переписывал.

Да и сейчас мало что изменилось: так же часами сижу, переписываю, проверяю, редактирую с коллегами. Бывает так, что монолог готов, но не хватает какой-то детали, мы придумываем, обкатываем, пробуем. Сначала я писал один монолог, теперь пишу три за полтора месяца.

«Почему этот парень с микрофоном и не поет?»

— Как вообще возникла мысль посвятить себя юмору?

— По первому образованию я — актер театра и кино, при этом никогда не играл в КВН и юмором начал заниматься совершенно случайно.

Сначала увидел по ТНТ объявление о кастинге в «Comedy Баттл без границ», попробовался… и не прошел. Однако мне понравилось! И в 2012 году я познакомился в Питере с ребятами, которые тоже хотели заниматься юмором.

Степан Пестряков, директор «Comedy Club Санкт-Петербург», предложил нам: хотите выступать — у меня есть сцена, офис, приходите и пишите. Мы начали работать.

Выступали в барах, однако люди не понимали, что происходит, вставали и уходили: «Почему этот парень с микрофоном и не поет»? Впервые над моей шуткой посмеялись только через год, хотя выступал я каждую неделю.

— Существует ли конкуренция среди резидентов? Вам было легко адаптироваться?

— Нет, среди резидентов Comedy Club нет никакой конкуренции, наоборот, все поддерживают друг друга, помогают. Не обращайте внимание на мои слезы, это никак не связано с вашим вопросом… (Смеется.) А если серьезно, то атмосфера очень крутая, и адаптироваться было легко. Поначалу на меня смотрели с удивлением: «Мол, кто это?» А когда начал выступать и стало получаться, говорили: «Кто это? Хотя молодец, круто у него получается!»

«Не попадаться на глаза старичкам»

— Кто из резидентов помог больше всех советом? И правда ли, что некоторые из них не идут на контакт с новичками?

— Я хорошо общаюсь со всеми, те же Паша Воля и Гарик Харламов говорят правильные вещи: как себя вести в той или иной ситуации, как докрутить шутку, почему бы они так сделали, как вообще все это работает.

На счет того, что они не идут на контакт с новичками, — это сплетни. К любому всегда можно подойти и что-то спросить, а чаще всего они сами подходят и дают советы. Например, никогда больше не попадаться им на глаза. (Смеется.)

—Юмор для вас – это…?

— Мне нравится простой, семейный, бытовой, человеческий юмор. Тот, с которыми люди сталкиваются каждый день. Я иногда даже скандалы с женой записываю на диктофон, чтобы делать из них шутки. (Смеется.)

Кстати, когда она об этом узнает, снова будет скандал, но я его опять запишу и получится новый монолог.

Чем ближе ты к людям, тем ты смешнее. Юмор для меня — это смысл жизни. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Юмор не может быть работой или хобби, он может быть только тем, чем ты живешь.

Ты должен постоянно в нем находиться, развивать свое направление, тогда будет смешно. На этой красивой и пафосной ноте давайте, пожалуй, и закончим интервью.