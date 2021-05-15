«Надо перестать им восхищаться»: Половинкин на Comedy Club высмеял таланты Моргенштерна

Как отметил шоумен, у него в школе такие, как рэпер прямиком из пятого класса следовали в тюрьму.

Шоумен Иван Половинкин в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял рэпера Моргенштерна. Он представил забавный монолог, где рассказал о деятельности музыканта.

«Мне обидно. Мне 33 года. Я что-то там стараюсь, шучу. А этому хрену 23 года. Он выпустил трек «Пососи» и получил премию «Музыкант года». Я в банк не мог устроиться с экономическим образованием. Этого взяли в банк. Как его взяли? Там же серьезные требования. Человек должен быть пунктуальным. Моргенштерна же отсеют еще на слове человек». Иван Половинкин

Как отметил Половинкин, популярному музыканту почему-то все сходит с рук. «Я однажды вздохнул на фотографию Роналду. Мне сразу написали: «Умри, гей». В другом монологе я просто пошутил над именем Галина. Девушки написали, что меня найдут. Мне мама с детства говорила: «Не воруй, не делай фото сатаны на лице». У нас в школе такие, как Моргенштерн шли в пятый класс, потом в пятый класс, потом опять в пятый класс, а потом в тюрьму. Я не за то, чтобы его запрещали, но надо перестать им восхищаться», — заметил Половинкин.

Напомним, что Моргенштерн – один из самых раскрученных рэперов в стране. При этом ведет он себя крайне вызывающе, чем уже настроил против себя многих звезд шоу-бизнеса, спорта и культурных деятелей.

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