«Считала, что сильный человек»: Королева высказалась после измены Тарзана в «Секрете на миллион»

Певица Наташа Королева в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ прокомментировала недавнюю измену с актрисой Анастасией Шульженко своего мужа культуриста Тарзана. Фрагментами выпуска она поделилась на своей страничке в Instagram.

«Я считала, что очень сильный человек, очень устойчивый ко всем этим бурям. Но вот здесь меня сломали». Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, порой у них в отношениях с мужем кипят нешуточные страсти. Случаются и кризисы, но они научились прощать друг друга. По словам исполнительницы, она вполне может дать по морде любимому мужчине. При этом Королева заметила, что это их разборки, поэтому никому не позволено вмешиваться в их личную жизнь.

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Напомним, что Наташа Королева простила мужа после измены с Анастасией Шульженко. При этом вторая девушка, которая в тот момент присутствовала в квартире и снимала утехи Тарзана, Милана Миломанова сейчас находится под следствием.

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