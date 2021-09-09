Наташа Королева пришла в телестудию в шифоновом платье с синим леопардовым принтом

48-летняя звезда из 90-х Наташа Королева по-прежнему популярна. Звезда много выступает, активно общается с прессой и фолловерами в Сети. На этот раз «русалка» стала героиней шоу «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой.

В телестудии Наташа Королева появилась в синем леопардовом платье из шифона. Яркий принт и декор в виде рюш скрыли недостатки фигуры – после отпуска певица довольно сильно поправилась. Об этом она сама рассказывала в проекте «Загугли звезду».

Вместе с певицей в студии появился ее муж, танцор Сергей Глушко. Он поддержал стиль жены и тоже пришел в синем.

«Мы обсудили самые разные, но важные для жизни каждого вопросы — о жизни, об отношениях в семье, умении быть гибкими и дорожить друг другом; о друзьях и предательстве, о родительстве и взрослении детей», — сообщила певица.

Смотрите также