Возникли противоречия: снимавшая видео с участием Тарзана девушка встретилась с Шульженко

Как отметил адвокат Миланы Миломановой, сути разговора он пока раскрыть не может.

Адвокат Миланы Миломановой, девушки, которая снимала скандальное видео с участием Тарзана, Сергей Черкашин сообщил, что его подопечная встретилась с бывшей подругой Анастасией Шульженко. Именно с этой красавицей культурист изменил жене певице Наташе Королевой несколько месяцев назад.

«Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Суть раскрывать не могу, так как мы давали подписку о неразглашении».

Сергей Черкашин

Как отметил адвокат, на данный момент Милана Миломанова на свободе. Кроме Шульженко, у нее прошла очная ставка и с Тарзаном. По словам Черкашина, Сергей Глушко вел себя на встрече корректно и спокойно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее полиция на двое суток задерживала Милану Миломанову. Она находилась 48 часов в изоляторе временного содержания. Девушка была сильно подавлена. А вот «главная героиня» этой истории Анастасия Шульженко пока спокойно разгуливает на свободе.

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