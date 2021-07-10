Будут разыскивать с помощью Интерпола: обидчица Наташи Королевой сбежала из страны

Певица Милана Миломанова, которая снимала на телефон видео любовных утех культуриста Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко, а также украла из дома певицы Наташи Королевой деньги и драгоценности на общую сумму более пяти миллионов рублей сбежала из страны.

С конца июня заседания по этой громкой истории уже трижды переносились. Суд уже вернул громкое дело обратно в прокуратуру. Милана Миломанова отключила все телефоны и удалила свои странички в социальных сетях.

Защитник подсудимой Сергей Черкашин заявил, что девушка совершила крайне необдуманный поступок. Дело в том, что он уже выработал определенную линию защиты и надеялся на оправдательный приговор. Возможно, она отделалась бы условным сроком. Сейчас же последствия могут быть самыми неприятными. Искать девушку будет Интерпол.

«Она боялась получить реальный срок. Тем более, что за решеткой моей доверительнице уже пришлось побывать. Несколько месяцев назад ее задержали на 48 часов, и она очень болезненно это перенесла. С Миланой случилась истерика». Сергей Черкашин

Напомним, что Милане Миломановой за ее действия грозит до 16 лет лишения свободы. Если ее задержат сейчас, то сразу заключат под стражу, сообщает «Комсомольская правда».

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