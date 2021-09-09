«Не нашли следов»: Гнилова раскрыла детали загадочной смерти звезды «Зеленого фургона» Соловьева

Актриса Людмила Гнилова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла детали загадочной смерти звезды «Зеленого фургона» своего бывшего мужа актера Александра Соловьева.

«Саша хотел вырваться от своей третьей жены Ирины Печерниковой, когда ушел от меня, но не смог. Ему что-то мешало. Он говорил: «Вокруг меня чернота. Я вхожу в ее дом как в погреб, как в склеп». У него произошло раздвоение личности. Саша бывало ночью ко мне приходил. Спрашивал, все ли книги у меня забрал. В два часа ночи. Представляете».

Также Гнилова высказалась о загадочной смерти актера. в 47 лет.

«Однажды вечером он после банкета мне позвонил. Сказал, что хочет встретить со мной Новый год. Больше мы не разговаривали. Через три дня я позвонила его маме. Саша просто пропал. Его искали спортсмены и каскадеры. Спустя 25 дней позвонил Дима Харатьян и сказал, что ему звонили из больницы. Сказали, что у них лежит бомж, похожий на красавчика из «Зеленого фургона». В итоге мама Соловьева поехала в клинику. Он был уже мертв.

Ирина Печерникова заявила, что Сашу надо кремировать. Кто-то сознательно запутывал следы, когда мы стали узнавать, почему умер Саша. Распустили, к примеру, бригаду, которая дежурила в милиции, откуда он и попал в больницу. Мы не смогли найти следов. Мы думаем, что это было убийство», — заявила Людмила Гнилова.