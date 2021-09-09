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«Не нашли следов»: Гнилова раскрыла детали загадочной смерти звезды «Зеленого фургона» Соловьева

Как отметила актриса, она считает, что актера просто убили в милиции.

«Не нашли следов»: Гнилова раскрыла детали загадочной смерти звезды «Зеленого фургона» Соловьева
Александр Соловьев. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Людмила Гнилова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла детали загадочной смерти звезды «Зеленого фургона» своего бывшего мужа актера Александра Соловьева.

Людмила Гнилова
Людмила Гнилова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Саша хотел вырваться от своей третьей жены Ирины Печерниковой, когда ушел от меня, но не смог. Ему что-то мешало. Он говорил: «Вокруг меня чернота. Я вхожу в ее дом как в погреб, как в склеп». У него произошло раздвоение личности. Саша бывало ночью ко мне приходил. Спрашивал, все ли книги у меня забрал. В два часа ночи. Представляете».

Людмила Гнилова

Также Гнилова высказалась о загадочной смерти актера. в 47 лет.

«Однажды вечером он после банкета мне позвонил. Сказал, что хочет встретить со мной Новый год. Больше мы не разговаривали. Через три дня я позвонила его маме. Саша просто пропал. Его искали спортсмены и каскадеры. Спустя 25 дней позвонил Дима Харатьян и сказал, что ему звонили из больницы. Сказали, что у них лежит бомж, похожий на красавчика из «Зеленого фургона». В итоге мама Соловьева поехала в клинику. Он был уже мертв.

Ирина Печерникова заявила, что Сашу надо кремировать. Кто-то сознательно запутывал следы, когда мы стали узнавать, почему умер Саша. Распустили, к примеру, бригаду, которая дежурила в милиции, откуда он и попал в больницу. Мы не смогли найти следов. Мы думаем, что это было убийство», — заявила Людмила Гнилова.

Напомним, что Людмила Гнилова была второй женой Александра Соловьева. Актриса Ирина Печерникова — последней супругой актера. С ней он прожил всего три года до своей смерти.

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Александр СоловьевДмитрий ХаратьянИрина ПечерниковаЛюдмила ГниловаПрограмма "Судьба человека"