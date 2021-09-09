«Пришла пора — я влюбилась»: Гнилова вспомнила, как уводила женатого Соловьева из семьи

Актриса Людмила Гнилова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как уводила женатого актера Александра Соловьева из семьи.

«У него была семья и у меня был муж. Разрушать все это было, конечно, страшно. А потом наступил такой момент, когда я себе сказала: «Что будет, то и будет». Жить друг без друга было нам уже невозможно. Весь театр, когда мы играли в спектаклях, смотрел на нас из-за кулис. Передать словами такое было нельзя».

Как отметила актриса, ей было непросто в той ситуации.

«Просто пришла пора — я влюбилась. С мужем Колей у нас были скорее всегда родственные отношения. Когда появился Саша, то с Колей отношения видоизменились. Коля знал, что я ему изменяю. Он говорил: «Мне надо было быть твоим отцом».

Я поговорила с женой Саши, а Коля поговорил с самим Сашей. Я специально всех собрала вместе, чтобы объясниться. Его жена мне сказала, что очень обижена на меня и на Сашу. Ей было неприятно. Люда была не готова отпускать мужа. Это уже позже она заявила, что если бы была мужчиной, то тоже в меня влюбилась», — заметила Людмила Гнилова.