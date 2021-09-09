«Насильно мил не будешь»: Гнилова рассказала, как ее муж закрутил роман с Печерниковой

«В девяностых годах он начал сильно пить. Каких только я врачей не вызывала. Саша все равно срывался. Он поехал лечиться в Институт Довженко и там познакомился с Ирой, которая также страдала алкоголизмом.

Он хотел дойти до самой страшной точки и развернуть свою жизнь. Я хотела ему помочь во всем. Надеялась, что они вместе с Ирой выйдут на нормальную жизнь. Первые полгода я давала ему деньги, потому что с Печерниковой они буквально голодали».