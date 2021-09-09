«Насильно мил не будешь»: Гнилова рассказала, как ее муж закрутил роман с Печерниковой

Актриса Людмила Гнилова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее муж актер Александр Соловьев ушел от нее к Ирине Печерниковой. Эта актриса прославилась по картине «Доживем до понедельника».
«В девяностых годах он начал сильно пить. Каких только я врачей не вызывала. Саша все равно срывался. Он поехал лечиться в Институт Довженко и там познакомился с Ирой, которая также страдала алкоголизмом.
Он хотел дойти до самой страшной точки и развернуть свою жизнь. Я хотела ему помочь во всем. Надеялась, что они вместе с Ирой выйдут на нормальную жизнь. Первые полгода я давала ему деньги, потому что с Печерниковой они буквально голодали».
Как отметила Людмила Гнилова, актер влюбился в Ирину Печерникову.
«Саша мне сказал, что хочет помочь Ирине. При этом он сам еще не пришел в себя. Я когда-то сделала больно своему предыдущему мужу Коле, уйдя от него к Соловьеву, и вот мне прилетел бумеранг. Но я поняла, что насильно мил не будешь. Я не хотела, чтобы эта история закончилась трагедией. У него был бешеный темперамент. Если ему лучше с ней, то я сказала, чтобы он уходил», — заявила Людмила Гнилова.
Напомним, что Александр Соловьев прожил в браке с Ириной Печерниковой всего три года. Детей в этом союзе на свет не появилось.