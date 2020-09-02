Ушла советская Одри Хепберн: за день до 75-летия умерла актриса Ирина Печерникова

На 75-м году жизни умерла актриса Ирина Печерникова. Известность ей принесла главная роль в культовом советском фильме «Доживем до понедельника» в 1968 году. О смерти артистки сообщила ее подруга Нина Давыдова, передает ТАСС. По ее словам, причина ухода из жизни Печерниковой – пока неизвестна.

С самого начала карьера актрисы складывалась как нельзя лучше. «Города и годы», «Два капитана» и многие другие картины принесли ей зрительское признание. Режиссеры и сценаристы любили ее за простоту и открытость. А вот в личной жизни у звезды советского кино совсем не ладилось. Она трижды выходила замуж, теряла ребенка, хоронила трагически погибшего последнего мужа. В 90-е приостановила карьеру, но спустя почти 20 лет вновь появилась на экранах. Принимала участие в съемках различных проектов.

До своего 75-летия Печерникова не дожила совсем немного. День рождение у актрисы 2 сентября.