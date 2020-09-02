Звезда «Доживем до понедельника» Печерникова сильно пила после смерти любимого мужчины

Скончавшаяся 1 сентября звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова, как удалось выяснить, начала сильно пить после смерти актера Александра Соловьева. Он прославился по роли в фильме «Зеленый фургон». Ради Печерниковой в свое время актер ушел из семьи. С предыдущей женой Людмилой Гниловой он прожил вместе 22 года.

В 2000 году Соловьева, который всю жизнь злоупотреблял алкоголем, убили. Ему было всего 47 лет. Актер ушел на спектакль и домой не вернулся. Нашла его Печерникова уже после Нового года в морге.

«Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер. Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле». Ирина Печерникова

После смерти Соловьева Печерникова сорвалась. Много пила и в итоге полгода провела в клинике неврозов, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что актрисе на момент смерти было 74 года. 2 сентября должен был состояться ее юбилей. Последней ролью в кино Печерниковой стала картина «Земля Эльзы». Съемки проходили в 2019 году на Алтае.