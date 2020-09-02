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Звезда «Доживем до понедельника» Печерникова сильно пила после смерти любимого мужчины

Главной любовью ее жизни был голубоглазый красавчик Александр Соловьев из картины «Зеленый фургон».

Звезда «Доживем до понедельника» Печерникова сильно пила после смерти любимого мужчины
Печерникова сильно пила после смерти любимого мужчины/http://globallookpress.com/

Скончавшаяся 1 сентября звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова, как удалось выяснить, начала сильно пить после смерти актера Александра Соловьева. Он прославился по роли в фильме «Зеленый фургон». Ради Печерниковой в свое время актер ушел из семьи. С предыдущей женой Людмилой Гниловой он прожил вместе 22 года.

В 2000 году Соловьева, который всю жизнь злоупотреблял алкоголем, убили. Ему было всего 47 лет. Актер ушел на спектакль и домой не вернулся. Нашла его Печерникова уже после Нового года в морге.

«Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер. Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле».

Ирина Печерникова

После смерти Соловьева Печерникова сорвалась. Много пила и в итоге полгода провела в клинике неврозов, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что актрисе на момент смерти было 74 года. 2 сентября должен был состояться ее юбилей. Последней ролью в кино Печерниковой стала картина «Земля Эльзы». Съемки проходили в 2019 году на Алтае.

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