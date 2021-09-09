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«Что потом будет – не знаю»: Малькова пожаловалась на туманное будущее без алиментов

Многодетная мама воспитывает троих детей.

«Что потом будет – не знаю»: Малькова пожаловалась на туманное будущее без алиментов
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

После развода с бизнесменом Романом Мальковым Светлана Малькова осталась жить в Любляне. Она воспитывает троих детей, а о старшем, 16-летнем Андрее, который решил жить с отцом и мачехой в Москве, и вовсе ничего не знает.

Светлана утверждает, что с февраля этого года не получает алименты, а на днях состоится уже седьмое по счету заседание суда. В своем микроблоге она отметила, что ее пугает туманное будущее.

Светлана Малькова ждет алименты
Светлана Малькова ждет алименты. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Пока работаю. Что потом будет – не знаю. Не хочу думать об этом. Рассчитывала на алименты», — написала Малькова.

Добавим, что 1 сентября многодетная мама отвела младшего сына Акима в первый класс словенской школы. А ранее она сообщила, что получила вид на жительство в стране.

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