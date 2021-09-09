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«Пусть у нее все наладится»: Малькова пожелала добра избраннице бывшего мужа Макеевой

Роман Мальков женился на актрисе в мае этого года.

«Пусть у нее все наладится»: Малькова пожелала добра избраннице бывшего мужа Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Решение достроить дачу в период карантина стало для Анастасии Макеевой судьбоносным. В составе рабочей бригады в Подмосковье из Словении приехал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Уже весной он сделал звезде театра предложение руки и сердца, а в мае они сыграли пышную свадьбу в Крыму. В Любляне у Романа остались теперь уже бывшая жена и четверо детей. Правда, старший сын позже переехал жить к отцу и мачехе в Москву. На днях стало известно, что Анастасия попала в больницу в связи с пошатнувшимся здоровьем. Бывшая жена Малькова, несмотря на все перипетии, пожелала ей добра в своем микроблоге.

Светлана Малькова пожелала добра Анастасии Макеевой
Светлана Малькова пожелала добра Анастасии Макеевой. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Я желаю ей добра, счастья, мира и пусть у нее все наладится», — написала Малькова.

Напомним, многодетная мама пытается добиться выплаты алиментов через суд. На днях состоится седьмое заседание.

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