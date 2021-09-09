«Не общаюсь»: Малькова рассказала о взаимоотношениях со старшим сыном, который уехал к отцу

Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет и четыре раза стали родителями. После развода бизнесмен уехал жить в Москву к Анастасии Макеевой, следом за ним отправился и его старший сын, 16-летний Андрей. С мамой, а также младшими братьями и сестрой он теперь не общается. Об этом в своем микроблоге заявила Светлана, отвечая на вопрос одной из подписчиц. Она отметила, что даже не знает, где учится ее первенец.

«Не общаюсь. Не знаем. Ждем ответ из органов опеки», — написала Малькова.

Напомним, Светлана утверждает, что Роман не платит алименты, а на днях состоится уже седьмой по счету суд. Многодетная мама решила остаться жить в Словении, где арендует квартиру и работает в художественной школе.

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