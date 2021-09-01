«Поехал»: 16-летний сын Малькова отправился на учебу за рулем дорогого авто

Андрей Мальков теперь живет в Москве с отцом.

Еще весной старший сын Романа Малькова — 16-летний Андрей — переехал к отцу и мачехе в Москву. Молодой человек живет в шикарной квартире Анастасии Макеевой и активно развивает свой Instagram. 1 сентября он, как и сотни тысяч других учеников, отправился на учебу.

«Поехал получать знания», — написал Мальков.

На кадрах, которые Андрей разместил в своем микроблоге, видно, как он вставляет ключ зажигания и заводит автомобиль марки «Ауди».

Напомним, трое младших детей бизнесмена Романа Малькова остались жить с мамой в Словении. На днях строитель заверил, что выплатит весь долг по алиментам, а сам тем временем отправился с женой на Камчатку. Добавим, что Анастасия Макеева отменила все спектакли в сентябре в связи с пошатнувшимся здоровьем.

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