«Там же, где помогли завести Лизу и Гарри»: Евгений Миронов стал отцом по совету Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В копилке киноработ Евгения Миронова – более 70 ролей. Также он руководит Театром наций, но вот о личной жизни не распространяется. Звезда никогда не был женат, но стал отцом. Сына, о котором общественность узнала в 2019 году, ему родила суррогатная мать. А предшествовал этому разговор с Примадонной.

«Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу», — цитирует знакомого артиста «Комсомольская правда».

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Добавим, что представил сына Петю публике Евгений Миронов только осенью 2020-го на премьере мультфильма «Белка и стрелка. Карибская тайна». В сентябре мальчик пошел во второй класс.

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