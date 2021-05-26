«Моя гордость. Дерзай, мой мальчик!»: Евгений Миронов перестал скрывать своего сына

Как отметил актер, его наследник окончил уже первый класс.

Актер Евгений Миронов впервые в Instagram опубликовал снимок своего сына Петра, которого ранее он скрывал от широкой общественности. На фотографии мальчик стоит с охапкой медалей на шее и различными грамотами.

«Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!» Евгений Миронов

«Евгений! Вот так новость! А мы и не знали, что у вас есть сын. Самых больших ему побед!» «Умничка. Молодец. Очень красивый мальчик», «Какой хороший мальчишка. А как он сильно на отца похож», «Вот это новости. Вы, Евгений, настоящий партизан. Столько лет скрывали от своих подписчиков сына», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Миронов никогда не был официально женат. Примерно полтора года назад впервые в СМИ появились упоминания о его наследнике. Актер появился с ним на одном из праздников.

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