Евгений Миронов едва не покинул сцену театра в Красноярске из-за хамских выходок зрителей

Актер Евгений Миронов едва не ушел со сцены во время спектакля «Горбачев» на сцене Красноярского драмтеатра. В момент постановки, где он появился на сцене с актрисой Чулпан Хаматовой, в зале то и дело раздавались телефонные звонки.

В какой-то момент популярный актер просто не выдержал. Он попросил зрителей отключить свои телефоны и проявить уважение к актерам.

Заметим, что многие зрители послушали Евгения Миронова и отключили свои телефоны, переведя их на беззвучный режим. После этого актеры снова стали играть, как будто ничего не произошло, сообщает «Комсомольская правда – Красноярск».

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Напомним, что в спектакле «Горбачев» Евгений Миронов сыграл главную роль. Что касается Чулпан Хаматовой, то она по сюжету была супругой Горбачева – Раисой Максимовной. Заметим, что достать билеты на театральную постановку было очень сложно. Зрители раскупили в Интернете все билеты за каких-то 15 минут.

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