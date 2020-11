«Хочется снова туда вернуться»: Евгений Миронов поделился живописными кадрами с озера Рица

View this post on Instagram

Странно сразу из дачи Сталина на озере Рица попасть в Ново-Афонский монастырь, который посещал Николай Второй. Там проживало тысяча монахов, теперь одиннадцать человек. Хочется снова туда вернуться и уже не спешить. Но когда и как это сделать?