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«Хочется снова туда вернуться»: Евгений Миронов поделился живописными кадрами с озера Рица

Актер и художественный руководитель Театра наций проводит время в отпуске в Абхазии.

«Хочется снова туда вернуться»: Евгений Миронов поделился живописными кадрами с озера Рица
Евгений Миронов. Фото: Globallookpress.com

Актер Евгений Миронов в Instagram поделился живописными кадрами с озеро Рица, которое находится в Абхазии. Он посетил самые красивые уголки этой страны. Судя по всему, актер в отпуске.

«Странно сразу из дачи Сталина на озере Рица попасть в Новоафонский монастырь, который посещал Николай Второй. Там проживало тысяча монахов, теперь одиннадцать человек. Хочется снова туда вернуться и уже не спешить. Но когда и как это сделать?»

Евгений Миронов

«Чудесного отдыха. Рады вас видеть», «Какая там у вас красота», «Хотите вернуться? Примите подстриг и станьте двенадцатым монахом», — стали подшучивать поклонники Евгения Миронова.

Напомним, что Евгений Миронов с 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций. Он народный артист России. Лауреат двух государственных премий. Актер крайне неохотно рассказывает о своей личной жизни. Известно, что у него подрастает сын от суррогатной матери.

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АбхазияЕвгений МироновЕвгений Миронов последние новостизвездный отдыхНиколай ВторойОзеро Рица