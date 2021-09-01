«Впервые в жизни не провожала»: дочка Толкалиной и Кончаловского отправилась в институт

Любовь Толкалина знакома многим, так как снимается в кино и играет в театре. В свое время она даже состояла в отношения с Егором Кончаловским, но они так и не оформили брак официально. Однако артистка родила дочку Марию, которая в этом году отпраздновала 20-летие. Более того, девушка вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина из Калининграда. Они даже пробовали переехать в Санкт-Петербург, но вернулись в Москву.

Наследница Кончаловского долго не могла определиться, где ей продолжить учебы после школы. Ее тянуло в творчество, так как она пишет картины. И оказалось, что Маша остановила свой выбор на Московском художественно-промышленном институте. Первого сентября дочка Толкалиной отправилась на учебу, став студенткой второго курса. Теплые наставления для нее дала мама в соцсети, а также поделилась архивными фото с наследницей.

«Сегодня впервые в жизни не провожала Марусечку на линейку. Страдаю, 2 курс МХПИ пусть будет в радость и на благо мира. Знание само выбирает и ведет. Все знать и уметь невозможно, не загоняйся, но начатое доделывай до конца и иногда вспоминай фразу Баталова „чем больше умеешь, тем дороже стоишь“ — в будущем пригодится. Всегда благодари учителей, всегда, потому что не тебя учат, а ты учишься. Бери свое, там где видишь свое и дружи и будь открытой! Взлетай! Ты сама мой любимый учитель, мой юный мудрец. Люблю и благословляю отличать Настоящее от суррогата, ну и пилить контент, как все идет. С Днем знаний всех причастных», — написала она.

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