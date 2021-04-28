«Держать фокус на свете»: Толкалина рассказала о своих сверхъестественных способностях

В новом интервью 43-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала о своих необычных, порой даже сверхъестественных способностях. По словам звезды театра и кино, она обладает очень сильной энергетикой, которая может влиять не только на людей, но и на приборы.

«Я могу войти в помещение — и лопнут лампочки. Или приду на прием к доктору — и не будет работать аппарат, измеряющий давление. Много раз так бывало: мне нужно сделать ЭКГ, а аппарат просто перестает работать. Вот такие штуки я про себя знаю», — цитирует артистку журнал Grazia.

Но отказывающая медтехника — это еще полбеды. Гораздо страшнее влияние этой энергии на людей. Актриса призналась, что изо всех сил старается не думать плохо об окружающих.

«Потому что если я о ком-то подумаю в отрицательном смысле, то с ним может что-то неприятное произойти. Такое бывало, поэтому я себя берегу и ограждаю от негатива. Моя задача — держать фокус на свете», — говорит женщина.

А еще Любовь запретила сама себе сравнивать себя с кем-то, потому что это, по ее словам, ведет на страшный путь завести. А завидовать — это все равно, что не знать себя и не верить в бога. А в бога стоит верить, хотя бы потому, что люди появились на земле, отмечает Толкалина.

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