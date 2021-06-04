«Это я с мамочкой!»: Кончаловский показал, как Аринбасарова выглядела в 60-х годах

На снимке его родительнице примерно двадцать с небольшим лет.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал редкий кадр, на котором он запечатлен со своей мамой актрисой Натальей Аринбасаровой. На снимке будущему режиссеру примерно годик, а его матери двадцать с небольшим лет. Кончаловский на фото находится в детской кроватке. Его любимая родительница улыбается неизвестному фотографу.

«Подписал фотографию, чтобы не забыть, что это я с мамочкой!» Егор Кончаловский

«Какая все-таки у вас мама невероятно красивая», «Милый мальчик, а мама наша любимая актриса», «Сколько счастья и милоты в этой фотографии», «Как же все-таки хорошо, когда мама всегда рядом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что родители Егора Кончаловского расстались, когда ему было всего три годика. С 1970 по 1980 год Наталья Аринбасарова была замужем за художником-постановщиком, живописцем Николаем Двигубским. В этом браке у актрисы на свет появилась дочь Екатерина. Третьим мужем Аринбасаровой был кинорежиссер Эльдор Уразбаев. С ним она развелась в 1998 году.

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