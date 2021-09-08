«Мисс Диор»: Долина сделала акцент на осиной талии в платье цвета прокисшей малины с корсетом и пышной юбкой

Популярная вокалистка и педагог Лариса Долина с недавних пор завела страничку в Instagram. Появившись в социальной сети, звезда считает своим долгом удивлять подписчиков эффектными образами.

Стильные и яркие аутфиты Лариса Долина за небольшой промежуток времени успела продемонстрировать бессчетное количество раз.

Ну а поскольку за последнее время Лариса Долина заметно постройнела и помолодела, то ее снимки всякий раз вызывают бурю положительных эмоций у поклонников.

На этот раз вокалистка приготовила для всех сюрприз, представ в образе стильной девушки образцы середины двадцатого века.

Лариса Долина облачилась в платье цвета прокисшей малины с корсетом, подчеркнувшим ее талию, и пышной юбкой с кружевом. Голову Лариса Долина украсила платком, а руки — кружевными белыми перчатками.

«Очень люблю моду 50-х: женственность, элегантность, особый шарм и загадочность. Никогда не примеряла на себя нечто подобное и не предполагала, что мне пойдет. Или я одна так думаю?» — обратилась Лариса Долина к подписчикам.

Оказалось, что не одна. Фолловеры сделали комплименты Ларисе Александровне. Высшей похвалы она удостоилась от своей коллеги, певицы Валерии.

«Мисс Диор!» — написала звезда в комментариях.

Смотрите также