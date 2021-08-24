«Полнят и делают ниже»: Лариса Долина отметилась на репетиции в укороченных шароварах

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина в эти дни находится в Сочи, где совмещает приятное с полезным – отдых на море и работу на музыкальном фестивале «Новая волна».

За последний год звезда заметно похорошела – она сбросила несколько лишних килограммов, благодаря чему стала выглядеть более эффектно и моложе.

Постройневшая Лариса Долина стала выбирать и более смелые наряды для себя. В ее гардеробе появились и облегающие платья, и трендовые вещи оверсайз, которые позволяют 65-летней вокалистке выглядеть актуально.

Но иногда Лариса Долина все же допускает ошибки, формируя свой очередной аутфит. Так, модный эксперт Teleprogramma.pro, звездный стилист Руслан Громов указал на промах Ларисы Долиной, облачившейся в укороченные шаровары с мотней – афгани. В них певица предстала на репетиции на «Новой волне» с певцом Александром Панайотовым и режиссером Александром Ревзиным.

«Широкие штаны, безусловно, не самый лучший выбор для женщин невысокого роста, поскольку они визуально скрадывают рост, — отметил стилист Руслан Громов в беседе с Teleprogramma.pro. — Что касается длины, в этом образе Лариса Долина выглядит довольно низкой, и к тому же, наряд полнит еще совсем недавно похудевшую артистку. Но нужно понимать, что Лариса Долина вышла не на ковровую дорожку, а, скорее всего, на технический прогон перед выступлением и удобство было в приоритете».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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