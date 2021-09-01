Пухлые щечки и грустный взгляд: певица Валерия показала, как выглядела в первом классе

Известная вокалистка удивляется тому, что на всех школьных фотографиях предстает с печальным выражением лица.

Первого сентября, в День знаний, принято не только поздравлять учеников и учителей с Днем знаний, но и предаваться воспоминаниям о школьных годах.

Именно так поступила певица Валерия. Звезда разместила на своей страничке в Instagram архивный черно-белый снимок, на котором предстала первоклашкой с пышным бантом на голове и белым воротничком.

Певица Валерия призналась, что школу всегда очень любила, но вот по фотографиям того периода этого не скажешь. Вокалистка удивляется, что по какой-то причине на всех снимках предстает с грустным лицом.

«Я школу очень любила, училась легко и с удовольствием, но по непонятным причинам 1 сентября своего первого школьного года выглядела не очень счастливой, может, пугала неизвестность. У меня вообще практически нет детских фотографий, на которых бы я улыбалась», — поделилась певица Валерия.

Подписчики звезды умилились ее архивному снимку и в очередной раз заявили, что у певицы Валерии и ее внучки Селин — одно лицо.

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