Тайно родила дочь и бросила любовника: как живет Анна Михалкова

Анна Михалкова родилась в семье знаменитого режиссера Никиты Михалкова и решила стать актрисой, хотя и получила диплом юриста МГИМО. В кино дебютировала еще в подростковом возрасте, сыграв роль в картине «Очи черные» в 1987 году. Рассказы А. П. Чехова экранизировал ее отец. Десятью годами позже вышла замуж за бизнесмена Альберта Бакова, но позже этот союз распался.

«Около 30 я стала задаваться вопросом, а чего же я хочу самом деле. Мне как раз стало казаться, что моя творческая самореализация — это самое важное. В итоге дозадавалась до того, что разошлась с мужем», — рассказывает Михалкова.

В тот период за актрисой стал ухаживать режиссер Александр Шейн. Все шло к свадьбе, но почти накануне торжества Анна бросила любовника и вернулась к бывшему мужу. Ему она родила двух сыновей – Андрея и Сергея и дочь Лидию. Кстати, третью беременность тщательно скрывала. О ней не знала даже мама артистки.

«Я поздно узнала о ее беременности и думала, что у нее еще маленький срок. А оказалось, что ей рожать через месяц», — цитирует Татьяну Евгеньевну «Комсомольская правда».

Напомним, в копилке Анны Михалковой более 80 ролей в кино.

Смотрите также: