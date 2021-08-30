Не скрыла морщинки: Алла Пугачева отметилась на семейной рыбалке с родными

Примадонна провела время в компании Кристины Орбакайте, а также детей и внучки. Они устроила день рыбалки, приехав на озеро.

Алла Пугачева редко покидает замок в деревне Грязь. Она составляет компанию Максиму Галкину, когда он гуляет по саду или занимается домашними делами. Также певица любит играть с двойняшками Лизой и Гарри, которые готовятся к началу учебного года. Она обучает их игре на фортепиано и зачастую устраивает домашние спектакли. Этим летом в замке гости и внучка Примадонны Клавдия.

Кристина Орбакайте, которая является старшей дочки Аллы Борисовны. Не так давно гастролировала. Она объездила юг страны и успела выступить на «Новой волне». А накануне певица вернулась домой, покинув Ялту. 30 августа звездная семья собралась вместе на рыбалке. Сначала Кристина запечатлела мужа Михаила Земцова и Клавдию с уловом у озера. Потом в Сети появилось еще одно фото.

На этот раз 72-летняя Пугачева запечатлелась с кудряшками и неброским макияжем. Позади стоял семилетний Гарри с удочкой в руках. По всей видимости, мальчик тоже научился рыбачить. А вот певица позировала с малышом, чье имя осталось тайной.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Некоторые заметили у нее морщинки, которых обычно не видно на лице звезды. «Гарри вдалеке, с удочкой, в красной бейсболке», «Какая Алла красотка», «При параде даже на рыбалке», «Гарри с удочкой, а вот папы не видно», «Алла молодец, сильная женщина», «Семья на природе, Аллы довольна», «Красота», «Ее даже морщинки красят», — прокомментировали пост подписчики.

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