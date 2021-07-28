«Я приглашаю ее без проб»: Анна Михалкова сыграет маму слепнущей девочки в новом сериале

Автор проектов таких успешных проектов, как «Шторм» и «Аритмия», Наталья Мещанинова приступила к своей новой работе в качестве сценариста и режиссера сразу – сериалу «Алиса», который покажет видеосервис Start.

Мама, которую в сериале играет Анна Михалкова, много лет скрывала от своей дочери Алисы, что та скоро ослепнет. Девочка узнает об этом случайно, ей пятнадцать лет, и она мечтает пожить на полную катушку, пока это возможно. Мама не понимает, что происходит с ее дочерью.

Наталья Мещанинова предложила эту роль Анне Михалковой еще на этапе написания первых глав сценария.

«Я позвонила ей, предложив их почитать: если роль понравится, если она почувствует героиню, то я приглашаю ее без проб. Мне совершенно не нужно пробовать Михалкову, потому что я знаю очень хорошо, как она может сыграть», — поделилась Наталья Мещанинова.

В сериале, который состоит из восьми серий, также снимаются Лиза Ищенко, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Полина Цыганова и другие.

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