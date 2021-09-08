«Губы на пол-лица»: Дарья Пынзарь показала, как выглядит сразу после пробуждения

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь, которая считается признанной красавицей, как выяснилось, имеет претензии к своему внешнему виду и кукольному личику.

Но не всегда, а по утрам. И тогда, когда просыпается с отеками.

Так было и этим утром. Дарья Пынзарь, глянув на себя в зеркало после пробуждения, тут же включила камеру телефона, чтобы пожаловаться своей аудитории в Instagram на внешний вид.

«Бывает, когда просыпаешься и понимаешь, что ты себе вообще не нравишься. Я сегодня жутко отекшая, просто губы на пол-лица», — поделилась Дарья Пынзарь.

При этом она приближала к камере свое личико, на котором трудно было обнаружить какой-либо изъян. Очевидно, что Пынзарь кокетничала, поскольку окружающим перемены в ее лице после ночи совершенно были не видны.

Чтобы удалить приносящие ей дискомфорт припухлости, Дарья Пынзарь решила прибегнуть к безотказному методу.

«У меня есть противоотечная маска. Сейчас сделаю», — пообещала поклонникам ведущая «Дома-2».

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