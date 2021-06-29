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Эффективность маски из крыжовника против кругов под глазами оценили в передаче «Живая Еда»

Как выяснилось, зеленую ягоду лучше просто есть.

Эффективность маски из крыжовника против кругов под глазами оценили в передаче «Живая Еда»
В передаче «Живая Еда» оценили пользу крыжовника для лица. Фото: кадр из эфира канала НТВ.

Правда ли маска из крыжовника помогает от темных кругов под глазами? Этим вопросом задался ведущий программы «Живая Еда» на канале НТВ Сергей Малоземов.

Теоретически, такая маска для лица может помочь, так как в крыжовнике много витамина С, который должен поспособствовать укреплению стенок сосудов, кремния — для поддержания водного баланса кожи, и калия – для уменьшения отеков.

Однако, после проведения эксперимента с квалифицированным дерматологом Любовью Хачатурян, ведущий пришел к выводу, что данная маска не эффективна. Единственное, что изменилось на лице испытуемой – снизилась отечность.

В итоге «Живая Еда» советует маскировать темные круги под глазами с помощью специальных косметологических процедур или макияжа, а крыжовник просто употреблять в пищу. В этих ягодах много клетчатки, витаминов С, Е и других антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, защищают от сердечно-сосудистых болезней и даже замедляют процессы старения, косвенно влияя и на красоту.

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