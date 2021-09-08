«Жду, пока ты натусуешься»: Ирина Пинчук нарядила сына в полосатый боди нежного оттенка

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук поделилась домашним видео, пожаловавшись, что сын не дает ей спать. Малыш рано просыпается и требует внимания к себе.

Ирина Пинчук, в середине июля впервые ставшая мамой, познает в эти дни все прелести взращивания младенца. Наследник Ирины Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна — малыш беспокойный да к тому же еще путающий день и ночь.

В сторис микроблога молодая мама рассказала, что ее ребенок очень рано просыпается, и ей приходится вставать и ждать, когда же сынок вновь уснет.

«Сегодня мы проснулись в первый раз в четыре утра. Вот лежит, сам с собой разговаривает. А я просто сижу и жду, когда он нагуляется», — поделилась экс-участница «Дома-2».

Ира Пинчук в кадре зевает и объясняет маленькому сыну, что она очень хочет спать. Но малыша, как и всех людей его возраста, эти проблемы совершенно не трогают. Он продолжает гулить и весело сучить ножками, ударяя маму по лицу.

«Ты где? На дискотеке с девчонками гуляешь? Я подожду, ничего страшного. За что ты меня бьешь? Что я тебе плохого сделала? Я, наоборот, сижу, жду, пока ты натусуешься», — невозмутимо говорит Ира Пинчук наследнику.

Стоит отметить, что Ирина Пинчук с рождения не пеленает сына. Кроха в кадре облачен в полосатый боди нежного оттенка.

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