«Ничего не помогает»: Ирина Пинчук из «Дома-2» пожаловалась на истерики новорожденного сына

Похоже, что с появлением на свет сына закончилась спокойная жизнь экс-участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Молодые родители были в эйфории, когда малыш появился на свет. Но сейчас у пары нелегкие времена.

Маленький наследник дает жару своим маме и папе. Малыша, вероятно, что-то беспокоит. Он плохо спит и много плачет. Заспанная Ирина Пинчук рассказала в сторис микроблога подписчикам, что они с Араем Чобаняном и ее мамой совершенно обессилели. Они не могут найти причину жуткого плача своего сына.

«Своему режиму я уже сказала «до свидания». Наш малыш такие концерты устраивает. Вы просто не представляете. Я это не хочу снимать и вам показывать, придется поверить мне на слово. Все возможные лекарства, все возможные способы — от коликов, от вздутия живота, от газиков — мы испробовали. И ничего не помогает. Последний способ, который остался — сдать анализы на углеводы. Нам педиатр посоветовала. И посмотрим», — поделилась Ира Пинчук.

Напомним, сын Арая Чобаняна и Ирины Пинчук родился 19 июля. Молодые родители признавались, что очень счастливы и до конца не могут поверить в происходящее. Но кроха быстро вернул маму с папой, витавших от радости в облаках, на землю, заставляю ежесекундно думать и заботиться о себе.

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