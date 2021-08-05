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«Мы так любим эти сладкие ручки и ножки»: Ирина Пинчук из «Дома-2» запечатлела спящего сына

Бывшая участница реалити-шоу Ира Пинчук наслаждается общением с новорожденным малышом.

«Мы так любим эти сладкие ручки и ножки»: Ирина Пинчук из «Дома-2» запечатлела спящего сына
Ирина Пинчук. Фото: instagram.com/pinchuk_official/

Маленькому сыну бывших участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна идет третья неделька. Ирина Пинчук призналась в микроблоге, что они с Араем уже столкнулись с первыми трудностями.

Новорожденный ребенок плохо спит, и к тому же его уже начали мучить колики.

«Он начал проявлять жестко свой характер. Вот ни один способ, ни один лайфхак, ни один белый шум вообще не работает. Он если заведется, потом резко успокаивается. Молчит, смотрит на нас где-то минуты три и потом опять как заведется. За сегодняшнее утро и за эту ночь он ушатал просто всех, кто находится в квартире. Но мы так любим эти сладкие ручки, эти сладкие ножки», — рассказала Ирина Пинчук в микроблоге.

Бывшей участнице «Дома-2» справляться с малышом помогает ее мама Инна. Женщина на время поселилась у дочери и ее мужа.

Ирина Пинчук легла поспать вместе с сыном
Ирина Пинчук легла поспать вместе с сыном. Фото: instagram.com/pinchuk_official/

Так что, бессонные ночи Ирина Пинчук компенсирует дневным сном, при возможности, конечно. Как только сын засыпает, молодая мамочка и бабушка ложатся рядом с ним и отрубаются. В сторис Ирина Пинчук показала, как спит вместе с малышом.

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«Дом-2»Арай ЧобанянИрина Пинчукматеринствомолодая мамановорожденный сын