Рубаха оверсайз и кюлоты: что надела Хромченко на первый выпуск «Модного приговора» после каникул

Программа «Модный приговор» вышла из каникул и вновь транслируется на Первом канале. Эвелина Хромченко в начале нового сезона шоу предстала в монохромном черном образе оверсайз.

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Ведущая и ранее отмечала, что безразмерная одежда продержится в трендах еще лет 10, не меньше, поскольку люди оценили ее удобство. Кроме того, оверсайз отлично скрывает лишние объемы, что очень нравится многим женщинам.

Также своим образом в свободной рубахе трапециевидной актуальной формы и кюлотах Эвелина Хромченко показала, что монохромный стиль по-прежнему актуален. Она выбрала свой любимый черный цвет. Стилист уверена, что этот тон совсем не скучный, благодаря интересному крою и фактурам одежду в данном оттенке можно показать весьма привлекательно.

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