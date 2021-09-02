«Мамочки поймут»: Арзамасова рассказала о достижениях маленького сына, сделавших ее счастливой

Лиза Арзамасова знакома многим, так как снималась в сериале «Папины дочки». Также ее можно увидеть в фильме «Любовь в большом городе» и других картинах. Она играет в театре и очень редко дает интервью. Личную жизнь артистка долго хранила в тайне, но в прошлом году ее увидели в компании Ильи Авербуха на отдыхе. После этого пара не только перестала скрывать роман, но и сыграла свадьбу.

А 16 августа Лиза впервые стала мамой. Все лето она готовилась к этому событию. У Авербуха есть сын от прошлых отношений, но он тоже был счастлив рождению малыша. Новорожденного сына пара назвала Львом. Ранее актриса похвасталась необычной кроваткой. Она постепенно привыкает к новой жизни. Лицо крохи супруги прячут, но рассказывают, как за ним ухаживают и хвастаются нарядами малыша.

На этот раз Арзамасова решила поведать, какие новые достижения у ее сына, которому еще нет и месяца.

«Мамочки поймут. Радуюсь до неба огромным „достижениям“. Хорошо поели — радость! Покакали — восторг! Погуляли — счастье! Покупались — умиление! Заснули — победа!» — написала она.

Поклонники признались, что это только начало в пути молодой мамы. «О, да! А если еще и ночью спит не встает, то вообще мечта», «Да, так и выживали, только став мамой все поймешь, весь спектр эмоций», «Это и есть настоящее счастье! Для каждой мамочки!», «Сейчас это самые главные радости», — прокомментировали пост подписчики.

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