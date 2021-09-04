«Карета Льва Ильича»: Арзамасова в оливковом тренче с клепками укачивала малютку-сына в коляске

26-летняя Лиза Арзамасова пока только привыкает к новой роли — она стала мамой. Сына Левушку актриса из ситкома «Папины дочки» родила от постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. Малышу скоро исполнится месяц. Елизавета с головой ушла в материнство. Тем более, что Лева не дает своим родителям высыпаться. «Ночки пока бойкие», — шутила молодая мама.

На личной страничке в Instagram Лиза Арзамасова поделилась свежим снимком с прогулки. Возлюбленная Ильи Изяславича укачивала малютку-сына в коляске. При этом «мини-транспорт» малыша актриса назвала «каретой». Примечательно, что оделась Елизавета в одной цветовой палитре с коляской. Она позировала на прогулке в оливковом тренче с клепками и бейсболке. Изюминкой образа стали ботинки на шнуровке. Молодая мамочка оделась по погоде, решив утеплиться. Все-таки на улице дождливо и прохладно.

«Права на автомобиль я получила в 18 лет и сразу села за руль. Мотоцикл, квадроцикл и гидроцикл вожу с 20 лет. И только сейчас в 26 получила права на вождение самого важного и приятного транспортного средства. Работаю водителем коляски. Нет, простите, — кареты Льва Ильича. Тариф «комфорт плюс», — пошутила Лиза.

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