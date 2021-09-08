«Алиса передает вам привет»: певец Витас впервые показал лицо младшей дочери, оказавшейся его копией

Известный исполнитель Витас запечатлел малышку на руках у ее мамы.

Популярный вокалист, певец Витас недолго скрывал маленькую дочку от поклонников. Третий ребенок исполнителя и его супруги Светланы появился на свет в мае этого года, и не прошло и четырех месяцев, как Витас решился представить наследницу своей аудитории в Instagram.

Причем он не просто запечатлел девочку, а показал ее лицо крупным планом. Облаченная в красную шапочку и пудровую кофточку, Алиса, судя по всему, сидит на руках у своей мамы и с интересом смотрит в камеру.

«Алиса передает вам привет», — подписал фото певец Витас.

Поклонники вокалиста пришли в умиление, увидев хорошенькое личико наследницы музыканта, и в один голос заявили, что Алиса очень похожа на своего папу.

«Наконец-то, увидели! Копия папы!», «Такой умный взгляд! Расти, девочка, на радость всем!», «Очень похожа на папу своего», — высказались в Сети.

Напомним, Алиса — третий ребенок Витаса и его жены Светланы. У звездной пары есть еще двенадцатилетняя дочка Алла и шестилетний сын Максим.

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