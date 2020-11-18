«Прекратите ныть, что вы умираете от голода»: Витас поставил на место коллег по шоу-бизнесу

В течение последних нескольких дней среди звезд российского шоу-бизнеса явно наметился новый тренд. Многие из них, независимо от востребованности у публики, сочли своим долгом высказаться по поводу сложной финансовой ситуации, в которой оказались вместе со своими командами из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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Свою точку зрения на ситуацию озвучил и популярный певиц Витас. Он заявил, что его в последнее время атакуют журналисты разных изданий, мечтая узнать, что он думает об ограничениях, и не сильно ли страдает из-за карантинных мер. Ответ он опубликовал в Instagram. Витас дал понять, что чаяния коллег претят ему.

«Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева», — заявил исполнитель.

Прокомментировал Витас и призывы бойкотировать новогодние телепрограммы, с которым к коллегам обращался Валерий Меладзе. По мнению вокалиста, нельзя лишать людей возможности насладиться творчеством артистов, которых они так любят.