Как живут и чем занимаются родственники Эльдара Рязанова
Видео
Доплаты за заслуги и стаж: какие пенсии получают российские звезды
Видео

«Прекратите ныть, что вы умираете от голода»: Витас поставил на место коллег по шоу-бизнесу

Певец жестко высказался по поводу сложной ситуации с отменой концертов и новогодних мероприятий.

«Прекратите ныть, что вы умираете от голода»: Витас поставил на место коллег по шоу-бизнесу
Витас. Фото: instagram.com/vitasroom/

В течение последних нескольких дней среди звезд российского шоу-бизнеса явно наметился новый тренд. Многие из них, независимо от востребованности у публики, сочли своим долгом высказаться по поводу сложной финансовой ситуации, в которой оказались вместе со своими командами из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Свою точку зрения на ситуацию озвучил и популярный певиц Витас. Он заявил, что его в последнее время атакуют журналисты разных изданий, мечтая узнать, что он думает об ограничениях, и не сильно ли страдает из-за карантинных мер. Ответ он опубликовал в Instagram. Витас дал понять, что чаяния коллег претят ему.

«Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева», — заявил исполнитель.

Прокомментировал Витас и призывы бойкотировать новогодние телепрограммы, с которым к коллегам обращался Валерий Меладзе. По мнению вокалиста, нельзя лишать людей возможности насладиться творчеством артистов, которых они так любят.

«Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку (не путайте с Коммунаркой)», — порекомендовал Витас.

Смотрите также

Тэги

«Шоу-бизнес на карантине»борьба с коронавирусомВитасвторая волна коронавирусаНовости google