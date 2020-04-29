11-летняя дочь Витаса станцевала под песню Uno на высоких каблуках

Певец Витас и его жена Светлана устроили развлечение для своей 11-летней дочери Аллы. Мама станцевала с девочкой популярный танец под песню Uno группы Little Big, а папа выступил диджеем и видеооператором этого выступления. Ролик, снятый на самоизоляции в загородном доме, звезда «нулевых» опубликовал в Instagram.

Интересно, что семейство прямо-таки постаралось сделать шоу. «Танцовщицы» оделись в тон и встали на высокие каблуки. А сценой им послужил стол, поставленный на заднем дворе. Таким образом юная Алла поддержала популярный флешмоб. А поклонникам Витаса остается только гадать, насколько тяжело девочке дались бодрые движения коленями на высоких каблуках, да еще стоя на столе. Это же почти цирковой номер!

Напомним, что у Аллы уже есть свои поклонники в Китае, где школьница обрела популярность вместе со своим отцом. Голосит она, кстати, уже не хуже Витаса.

Добавим, что недавно певец вместе со своими детьми станцевал под трек Skibidi группы Little Big. Звездному отцу постоянно приходится выдумывать развлечения, чтобы веселить наследников на самоизоляции.