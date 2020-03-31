Желтое трио: на карантине Витас с детьми станцевали под песню Little Big

Многие звезды, запертые на домашнем карантине, отмечают, что самоизоляция — отличное время для занятий и игр с детьми. Вот и 41-летний певец Витас показал, как он развлекается с наследниками: 11-летней Аллой и 5-летним Максимом.

Ребятишки и их отец надели одинаковые желтые майки, головные уборы и станцевали под песню группы Little Big — Skibidi. Отметим, что эта композиция стала хитом, когда в 2018 году на нее вышел клип с вирусными танцами. Весь мир повторял за музыкантами их угловатые движения.

Семейство Витаса только сейчас отреагировало на популярный трек и, стоит отметить, не до конца выучило знаменитый танец. Точнее, у каждого участника флешмоба получалась какая-то своя хореография.

Но все равно получилось забавно и мило. Поклонники Витаса пишут в комментариях, что его дочка растет настоящей артисткой (у нее уже даже есть собственный фан-клуб). Кстати, недавно Алла спела знаменитую «Оперу № 2» своего отца в караоке, и последнему пришлось признать, что его переголосили.