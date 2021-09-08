«Ля, какой персик»: Ходченкова в одних мокрых трусиках на фоне пальм подразнила поклонников аппетитными прелестями

Звезда запечатлелась в отпуске в жарких странах.

Светлана Ходченкова взбудоражила своих фолловеров смелым секси-кадром. В личном блоге она выставила фото в одних мокрых трусиках от бикини, забыв про такой предмет женского гардероба, как бюстгальтер.

При этом пятую точку актриса сфотографировала крупным планом, навеяв множество различных ассоциаций и фантазий у почитателей.

«Ля, какой персик», «И блекнет все вокруг, когда такие тут красоты и горы, горы», «Какое красивое небо», «Ягода», «Какие красивые облака», — прокомментировали снимок фолловеры.

Свое селфи Светлана Ходченкова подписала не менее остроумно: «August 38». На что тут же отреагировал один из подписчиков шуточкой: «Если вас держат на Петровке 38, то моргните правой булкой».

А как вам фотография 38-летней Светланы Ходченковой?

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